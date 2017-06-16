Нара. Японский город который захватили наглые олени

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За возможность посетить разные уголки Японии выражаю огромную благодарность

Большинство достопримечательностей Нары, в том числе многочисленные храмы и святилища, сосредоточены в парке Нары, где обитает более 1200 диких пятнистых оленей, ранее считавшихся божественными посланниками. Вот туда и отправимся первым делом.1.Согласно легенде, после провозглашения Хэйдзё-кё (старое название Нары) столицей Японии бог святилища Касуга Тайся прибыл защищать этот город на белом олене. С тех пор оленей было принято считать посланниками богов, защищающими город и страну.2.После Второй мировой войны олени были официально лишены своего божественного статуса и стали почитаться как национальное достояние.3.Каждые десять метров тут обязательно будет стоять лавочка с сика-сенбей и несколько десятков копытных так же будут пастить возле нее. Это такое оленье кафе, где продаются печеньки, которые эти ребята очень любят. А еще они любят больно ухватить за задницу или еще за что, если вы их будете дразнить и не давать лакомство.4.Рогатых оленей тут можно встретить не всегда. Каждый год в октябре в Наре проходит специальный праздник Сика-но-цунокири. В этот день всех оленей, у которых успели вырасти рога, отлавливают и отпиливают самое дорогое. Восточные врачеватели сравнивают полезные свойства пантов разве что с женьшенем. Панты оленя занимают одно из первых мест в списке снадобий, применяемых для продления молодости и сохранения силы. Пантовые препараты помогают в лечении многих болезней.5.На этом информационном стенде наглядно показано что с вами может сделать олень и ему ничего за это не будет!6.7.8.9.10.11.12.13.14.В период с 710 по 784 годы город являлся столицей Японии. Построенные в древности буддистские храмы и синтоистские святилища сохранились до нынешних времён. Некоторые из них в 1998 году были включены в знаменитый список ЮНЕСКО как всемирное культурное достояние.15.В парке расположен храм Тодай-дзи — самая крупная деревянная постройка в мире (57 м) и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — с залом Дайбуцу-дэн, являющим пристанищем Будды Вайрочаны (Будда сияющий на всю вселенную, как его поэтично называют его японцы) — самого большого Будды в Японии, весом 500 тонн.16.Собственно, вокруг огромного Будды и был выстроен храм. На отливку статуи в своё время ушли все государственные запасы бронзы, а также 7 тонн воска и больше 100 килограммов золота. Будда сидит на постаменте в виде цветка лотоса с 56 лепестками, и вместе с ним высота статуи составляет 22 метра, отдельно высота будды - 15 метров.17.18.19.20.21.22.Дальше мы отправились в Храм Касуга Тайся, являющийся достоянием ЮНЕСКО.23.Там тоже были олени24.Храм с давних времён известен благодаря своему собранию фонарей – их здесь более трёх тысяч – каменные светильники обрамляют дорожки, а под кровлей святилищ на цепях подвешены многочисленные металлические лампы. Все они когда-то были пожертвованы храму паломниками – традиция оригинальных ритуальных подношений зародилась ещё в период Камакура.25.На некоторых фонарях и сейчас можно разобрать инициалы дарителей и дату визита. К сожалению, все фонари зажигаются только два раза в год – на праздники Сэцубун (3 февраля) и О-бон (15-16 августа).26.Так же на территории храма растет Японский кедр Тато но Осуги Возраст кедра Осуги — около 800-1000 лет, окружность ствола дерева — 8 метров, а высота — более 25 метров.27.28.И Сунадзури-но Фудзи (глициния) у входа в Кэнгамон растет глициния. Глициния цветет примерно в начале мая и ее соцветия, достигающие длины более метра, тянуться к земле, именно поэтому ее называют Сунадзури-но Фудзи, что в переводе означает "глициния, касающаяся земли".29.Эта глициния растет здесь уже более 800 лет.30.31.32.33.34.В общем как-то так. Едем в Оскаку- третий по населению город Японии.35.





Наконец, наступило время написать отчеты по результатам поездки в прекрасную Японию. Первым пунктом моего путешествия, конечно же, стал огромный мегаполис и столица Японии - Токио. Под катом предлагаю посмотреть картинки про мои два дня в самом современном мегаполисе мира.

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